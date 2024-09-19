Как отличить кишечные инфекции от заболеваний ЖКТ? О рекомендациях и профилактике рассказала врач

Кишечные инфекции представляют собой широкий класс заболеваний, вызванных различными видами бактерий, вирусов или паразитов, поражающих органы желудочно-кишечного тракта. Эти инфекции могут привести к различным неприятным симптомам и даже стать причиной серьезных осложнений, особенно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Екатерина Губич, врач-терапевт клиники «Мерси»:

Кишечные инфекции – очень распространенное заболевание у человека. И оно занимает второе место осенью после острой респираторной вирусной инфекции. Так как люди приезжают после путешествий, контактируют с людьми, находятся в поездах, самолетах, контактируют с заболевшими.

Как попадают в организм возбудители кишечных инфекций? Через употребление зараженной пищи или воды, при контакте с инфицированными поверхностями или людьми, а также через нарушения в работе пищеварительной системы.

Екатерина Губич:

Чем отличаются кишечные инфекции от заболеваний желудочно-кишечного тракта? Первое – острое начало с высокой температурой тела, появление симптомов интоксикации, ломота, слабость в мышцах, головная боль, головокружение, а также появление симптомов диареи и обезвоживания.

Лечение кишечных инфекций зависит от их типа и тяжести симптомов. Обычно врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты и пить много питьевой или минеральной воды для предотвращения дегидратации. В случае бактериальных инфекций могут назначаться антибиотики, а для вирусных инфекций – применять симптоматическое лечение.

Екатерина Губич:

Если вы почувствовали у себя первые признаки кишечной инфекции, то первым делом нужно, конечно, много пить, соблюдать домашний режим и либо посетить врача-терапевта, либо вызвать на дом. Важно принимать большое количество обычной питьевой воды внутрь во избежание обезвоживания. Либо можно использовать минеральную воду, либо растворы нормогидрона из аптечной сети. При высокой температуре и при ее повышении вы можете самостоятельно принимать жаропонижающие – ибупрофен или парацетамол.

Профилактика кишечных инфекций играет важную роль в сохранении здоровья. Среди основных мер: соблюдение правил личной гигиены, тщательная обработка продуктов, употребление только качественной питьевой воды и пищи, вакцинация.

Екатерина Губич:

В первые дни нужно ограничить: острое, копченое, соленое, чрезмерно сладкое в рационе, а также жирное. Использовать в основном легко усваиваемые продукты питания, а также термически обработанные. Если это ротавирусная инфекция, то здесь лечение в основном симптоматическое: профилактика обезвоживания, лихорадки, прием противовоспалительных средств, обильное питье, домашний режим. При сильной боли в животе можно использовать спазмолитики. Если кишечная инфекции вызвана бактерией, то тут уже назначаются антибактериальные средства.