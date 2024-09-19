Как милиция работает в соцсетях и почему ни одно преступление в интернете не остаётся безнаказанным?
19 сентября милицейские пресс-службы отмечают профессиональный праздник. Подразделению исполняется 40 лет!
Юрий Царев:
Поздравляем вас с праздником! Очень часто мы приглашаем сотрудников милиции к нам в студию по разным вопросам. А вот почему-то как-то не было у нас в гостях представителей пресс-службы. А вашей службе уже 40 лет! Наталья, расскажите немножко про вашу службу. Насколько она легка, сложна и с чем приходится сталкиваться?
Наталья Гонусевич, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Служба 24 на 7, без выходных. И самая главная задача нашей службы – это профилактика, доведение информации до граждан о способах и методах совершения преступлений для того, чтобы они не стали жертвами преступления, а также не совершали их по незнанию. Ежедневно мы анализируем оперативную обстановку за прошедшие сутки на территории города Минска, делаем анализ и на основании этого формируем информационную повестку дня. Готовим информационные материалы, мы подготавливаем и новостные сюжеты. Мы изготавливаем и различные информационные продукты. Это начиная от профилактических листовок, аудиорекламы, которая звучит в местах массового скопления граждан и на радиостанциях. Это и профилактические видеоматериалы, которые мы запускаем в ротацию на телеканалах. Это же и высококачественный контент, имиджевое видео. Мы снимаем даже клипы. У нас есть оркестр ГУВД Мингоросполкома, заслуженный коллектив, на произведения которых мы подготавливаем видео.
Юрий Царев:
Что касается создания контента. Насколько социальные сети и все современные, новомодные площадки вы используете в своей работе?
Наталья Гонусевич:
Ведомство представлено абсолютно во всех социальных сетях, в мессенджерах. Кроме того, у нас есть официальный сайт МВД, который мы также сами самостоятельно администрируем, точно так же, как и социальные сети. Понятно, что под каждую определенную социальную сеть мы готовим специальный контент для каждой целевой аудитории, начиная от детей, заканчивая пенсионерами. И хочу отметить, что одной из важных составляющих нашей деятельности является мониторинг социальных сетей и различных чатов-мессенджеров, в частности Telegram-каналов на предмет выявления негативной информации об уже совершенных или совершаемых правонарушениях. Мы проводим проверку, устанавливаем таких людей и, безусловно, наши коллеги дают оценку в соответствии с установленным законодательством. Для чего это говорю? Важно понимать, что любая информация, размещенная в сети интернет, она остается навсегда. Ее невозможно удалить. Нам кажется, что мы удалили.
Подробности в видео.