Директор «Минскводоканала»: с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети

Чем дальше, тем более выраженный. Что не так и можно ли продолжать ей пользоваться – стали самыми частыми вопросами. Звонки буквально обрывали телефонную линию водоканала.

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:

Вчера источник водоснабжения, который подает воду в город водопроводную, очистная станция, полностью обеспечил с хорошим запасом качество воды. Уже в 19 часов она в сеть уходила. Если перед этим она была пограничная, в 19 начала уходить. И по мере развития ситуации наша задача вытеснить воду, которая имеет запах.

По мере профилактических работ мы начали видеть, что во Фрунзенском районе ситуация потихонечку улучшается. Утром мы увидели определенную динамику. В четырех самых крупных насосных станциях в этой зоне влияния анализы, которые мы вчера отобрали с 23 до 24 подтвердили, что вода полностью уже нормативного качества. Результаты анализов, которые мы взяли в 6 утра, это еще раз подтвердили.