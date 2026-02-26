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Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом? Пошаговая инструкция

26 февраля 2026 12:53
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Даже в наше время опасность отравления угарным газом остается актуальной. Статистика по стране за прошлый год неутешительна: три случая, четверо пострадавших, один человек погиб.

Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом? Пошаговая инструкция-2

Ольга Давыдова, ведущий инженер отдела газового надзора Госэнергогазнадзора:
Каждый несчастный случай расследуется специальной комиссией, в том числе с участием представителей Госэнергогазнадзора. Основные причины, выявляемые при расследовании, это совокупность следующих факторов: необеспечение притока свежего воздуха при работе газовой колонки или котла, несвоевременная проверка дымовых и вентиляционных каналов, установка зонтов и козырьков над головками дымовых каналов, возникновение обратной тяги в дымовом канале при установке электромеханической вытяжки над газовой плитой. Также частая причина отравления – это срабатывание системы автоматики газового оборудования при ее неисправности. 

Головная боль, пульсация виска, головокружение, тошнота, рвота и слезящиеся глаза – все это может быть признаками отравления угарным газом. В таком случае немедленно выйдите на свежий воздух. Если человек потерял сознание, вынесите его на улицу и, конечно же, вызовите скорую помощь. 

Подробности в видео.

# Правила безопасности

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