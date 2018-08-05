«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту устраивать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту устраивать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары
А в этом хозяйстве и до поручения Президента своих работников в баню посылали, усталость снимать.
Здесь довольно горячо. Хотя и на улице горячо, и горячая пора на работе.
Идите сами в баню – таков общий ответ местных хлеборобов. Не до отдыха. Километраж на спидометрах здесь наматывают не только в погоне за длинным рублем. Дорогу хлебу – вот основная философия белорусского агрария.
Николай Кулик, водитель:
Будем отдыхать потом уже. А сейчас надо хлеб убирать.
С комбайнерами вообще поговорить не удалось. Не до интервью, когда впереди зерновой клин.