«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту устраивать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары А в этом хозяйстве и до поручения Президента своих работников в баню посылали, усталость снимать.

Здесь довольно горячо. Хотя и на улице горячо, и горячая пора на работе.

Идите сами в баню – таков общий ответ местных хлеборобов. Не до отдыха. Километраж на спидометрах здесь наматывают не только в погоне за длинным рублем. Дорогу хлебу – вот основная философия белорусского агрария.

Николай Кулик, водитель:

Будем отдыхать потом уже. А сейчас надо хлеб убирать.