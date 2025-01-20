Елфимов: в западной демократии даже ёлка может стать яблоком раздора

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У нас некоторые так любят новогодние елки, что держат их дома весь январь. Возможно, вы из их числа? Так вот, это абсолютно нормально, уверяю вас! Особенно, учитывая нашу белорусско-китайскую дружбу, ведь скоро наступит и китайский Новый год – год мудрой и щедрой Змеи – 29 января.

Всем хочется продлить праздник! Всем хочется волшебства и осуществления желаний! Особенно детям! И еще: мы вокруг елки водим хоровод, а на Западе – демократические пляски! Ну и пусть, ведь наряженная елка – это то, что объединяет всех. Оказывается, нет! Западная демократия так не работает. В ней, в этой западной демократии даже новогодняя елка может стать яблоком раздора!