Как обезопасить себя от укуса клеща? Поговорили с энтомологом

Александра Каштанова, ведущая: Давайте начнем сразу же со статистики. Сезон клещей в самом разгаре. Расскажите, сколько обращений в Минске было по поводу укусов и в целом в 2025 году какое количество?

Белорусы летом отдают предпочтение отдыху на свежем воздухе. Однако подобные прогулки не безобидны. Риск заражения клещевыми инфекциями высок. Как уберечься от неприятностей, рассказала наша гостья.

Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Провели анализ обратившихся лиц в поликлиники и в больницы учреждения здравоохранения Минска, которые показывают, что нападение клещей чаще происходит на дачных участках или в сельской местности – это 56%. Потом идут уже лесные массивы – это 18%. Остальное – это территория города Минска. Должна сказать, что в этом году у нас на 7% меньше пострадавших от укуса клеща, чем с аналогичным периодом прошлого года.

Александра Каштанова:

Как уберечь себя и своих близких?

Галина Млынарчик:

Недооцененный метод, я все-таки считаю, это само- и взаимоосмотр. Потому что именно он позволяет предупредить людей, клещ довольно медлительный, это даже нам на руку идет, когда он долго ищет места, у нас есть возможность его обнаружить.