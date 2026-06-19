Как обезопасить себя от укуса клеща? Поговорили с энтомологом

Белорусы летом отдают предпочтение отдыху на свежем воздухе. Однако подобные прогулки не безобидны. Риск заражения клещевыми инфекциями высок. Как уберечься от неприятностей, рассказала наша гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Александра Каштанова, ведущая:
Давайте начнем сразу же со статистики. Сезон клещей в самом разгаре. Расскажите, сколько обращений в Минске было по поводу укусов и в целом в 2025 году какое количество?
Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Провели анализ обратившихся лиц в поликлиники и в больницы учреждения здравоохранения Минска, которые показывают, что нападение клещей чаще происходит на дачных участках или в сельской местности – это 56%. Потом идут уже лесные массивы – это 18%. Остальное – это территория города Минска. Должна сказать, что в этом году у нас на 7% меньше пострадавших от укуса клеща, чем с аналогичным периодом прошлого года.
Александра Каштанова:
Как уберечь себя и своих близких?
Галина Млынарчик:
Недооцененный метод, я все-таки считаю, это само- и взаимоосмотр. Потому что именно он позволяет предупредить людей, клещ довольно медлительный, это даже нам на руку идет, когда он долго ищет места, у нас есть возможность его обнаружить.
Подробности в видео.