Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Узденский район

Развитие племенного животноводства в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко 19 июня работает в Узденском районе. Президент посещает предприятие «БелИнтерГен-агро» – молочно-товарный комплекс «Яченка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие отечественного племенного животноводства – это стратегическая тема для нашей продовольственной безопасности. Александру Лукашенко доложат о работе предприятия и использовании современных технологий (в том числе биотехнологий) в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные МТК.

Президент ознакомится с породами племенного стада, выведенными на «БелИнтерГен». Разговор о перспективах хозяйства начался сразу же по прилету Президента. Главу государства детально интересуют земельные ресурсы, финансовая модель и планы на будущее. Как доложил руководитель комплекса, эксклюзивность проекта скрыта в деталях. В первую очередь – это нестандартный рацион питания и корма исключительно белорусского производства. Также ставку здесь делают на особые технологии воспроизводства стада и индивидуальный подход к каждому животному.