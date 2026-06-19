Мороз: Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики

Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики, сделав ставку на масштабное обновление инфраструктуры и цифровые технологии. Об этом завил министр энергетики нашей страны Денис Мороз на совещании глав профильных ведомств государств ШОС, которое проходит в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На международной площадке Минск презентует опыт развития атомной энергетики, цифровизации и подготовки кадров, а также предлагает партнерам по ШОС объединить усилия для технологического рывка. Глава белорусского Минэнерго подчеркнул, что сегодня успешность отрасли нельзя оценивать только по количеству новых генерирующих мощностей. Создав надежный фундамент в виде атомной станции, Беларусь переходит к следующему стратегическому шагу – глобальной модернизации электросетей.