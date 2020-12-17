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«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно

17 декабря 2020 19:09
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Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – в Фарный костел – 17 декабря прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-1

Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме – месте, где родился Спаситель. Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие по земному шару. В Беларусь его через границу доставляют католические скауты.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-4

В 2019 году путь Вифлеемского огня составил пять тысяч километров, в этом – рекорд, на тысячу больше. Несмотря на пандемию и локдауны, верующие решили не отказываться от священной традиции. Ведь она сегодня как никогда актуальна – больше 30 лет назад огонь впервые начали распространять, чтобы накануне Рождества поддержать больных и одиноких людей.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-7

В гродненском Фарном костеле пламя установили возле главного алтаря, чтобы от благодатного огня каждый желающий смог зажечь свою свечу добра и отнести домой.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-10

Спаситель к нам идет, счастье нам всем в дома несет. Поэтому для меня, для моей семьи это очень большой праздник.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-13

Приближается Рождение Христа. Это самый светлый, самый хороший праздник. Я желаю всем людям мира, покоя, любви и согласия.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-16

Ян Кучинский, настоятель кафедрального собора святого Франциска Ксаверия:
Особенно в этом году мы видим, какие трудные времена мы переживаем, потому что эпидемия, пандемия, люди болеют, люди страдают. Этот огонь сегодня как никогда имеет великое значение для нас.

«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно-19

С этого момента во всех костелах Беларуси зажгутся лампады с Вифлеемским огнем. Уже 18 декабря святыню торжественно доставят в Минск.

# Католики Беларуси # общество # Ян Кучинский # Фотофакт

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