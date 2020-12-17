«Как никогда имеет великое значение для нас». Посмотрите, как Вифлеемский огонь прибыл в Гродно

Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – в Фарный костел – 17 декабря прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме – месте, где родился Спаситель. Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие по земному шару. В Беларусь его через границу доставляют католические скауты.

В 2019 году путь Вифлеемского огня составил пять тысяч километров, в этом – рекорд, на тысячу больше. Несмотря на пандемию и локдауны, верующие решили не отказываться от священной традиции. Ведь она сегодня как никогда актуальна – больше 30 лет назад огонь впервые начали распространять, чтобы накануне Рождества поддержать больных и одиноких людей.

В гродненском Фарном костеле пламя установили возле главного алтаря, чтобы от благодатного огня каждый желающий смог зажечь свою свечу добра и отнести домой.

Спаситель к нам идет, счастье нам всем в дома несет. Поэтому для меня, для моей семьи это очень большой праздник.

Приближается Рождение Христа. Это самый светлый, самый хороший праздник. Я желаю всем людям мира, покоя, любви и согласия.

Ян Кучинский, настоятель кафедрального собора святого Франциска Ксаверия:

Особенно в этом году мы видим, какие трудные времена мы переживаем, потому что эпидемия, пандемия, люди болеют, люди страдают. Этот огонь сегодня как никогда имеет великое значение для нас.