«Как ни странно, для минчан яхтинг после рабочего дня доступнее, чем для москвичей или киевлян»

Новости Беларуси. Рассказали о том, где прокатиться на яхте, в программе «Специальный репортаж».

Для большинства пляж – сугубо лежачее положение с редким переходом на водные процедуры. Развеять этот миф сполна можно и в Минске. Одна из предоставляемых услуг – яхтинг. Такое изысканное транспортное средство на час обойдётся в 150 рублей. Красивый вид, лёгкий бриз и, возможно, улов – как приятные бонусы.

Александр Прудников, председатель общественного яхт-клуба «Меридиан»:

В основном, конечно, к нам приезжают гости из ближнего зарубежья. Из России, из Прибалтики, в том числе, и из дальнего зарубежья. В последнее время много китайцев.