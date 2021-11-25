В Минске начинаются Рождественские чтения. Кто примет участие и когда открытие?

Новости Беларуси. Белорусские Рождественские чтения начинаются 25 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже будет седьмой по счету форум. Ежегодно в преддверии Рождества он собирает медиков, педагогов, социальных работников, студентов, духовенство. Темами встреч становятся важные проблемы, которые решать лучше сообща.

В 2021 году во время Рождественских чтений участники обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения, развития образования, культуры, а также взаимодействие церкви и власти.