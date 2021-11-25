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В Минске начинаются Рождественские чтения. Кто примет участие и когда открытие?

25 ноября 2021 06:31
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Новости Беларуси. Белорусские Рождественские чтения начинаются 25 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже будет седьмой по счету форум. Ежегодно в преддверии Рождества он собирает медиков, педагогов, социальных работников, студентов, духовенство. Темами встреч становятся важные проблемы, которые решать лучше сообща.  

В Минске начинаются Рождественские чтения. Кто примет участие и когда открытие?-1

В 2021 году во время Рождественских чтений участники обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения, развития образования, культуры, а также взаимодействие церкви и власти.  

В Минске начинаются Рождественские чтения. Кто примет участие и когда открытие?-4

С учетом эпидситуации форум пройдет в смешанном формате – очно и онлайн. Торжественное открытие седьмых Белорусских Рождественских чтений состоится в эту пятницу, 26 ноября, в Белом зале Храма-памятника в честь Всех Святых.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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