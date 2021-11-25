До +7°С ожидается в Беларуси 25 ноября

Новости Беларуси. До +7 °С ожидается в Беларуси сегодня, 25 ноября. Будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До +7 °С ожидается в Беларуси сегодня, 25 ноября. Будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В утренние часы в отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Будьте особо внимательны на дороге и помните про зимние шины!