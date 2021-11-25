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До +7°С ожидается в Беларуси 25 ноября

25 ноября 2021 06:50
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Новости Беларуси. До +7 °С ожидается в Беларуси сегодня, 25 ноября. Будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До +7°С ожидается в Беларуси 25 ноября-1

В утренние часы в отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Будьте особо внимательны на дороге и помните про зимние шины!  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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