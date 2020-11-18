Как не попасться на уловки продавцов некачественных товаров? Объясняет юрист

Обвели вокруг пальца? Забрали последнее? Продали некачественный товар? В современных реалиях таких историй тьма. Но еще больше вопросов – как бороться с незваными гостями? Александр Костюкевич, юрист:

Ремонт окон, вентиляции, газодымоудаление, они меняют нам пожарные извещатели, навязывают множество услуг, потому что их действия формально не образуют состав преступления. Он предлагает, мы согласны, договор подписали, каких-то критериев по уменьшению стоимости на законодательном уровне не предусмотрено, свободное ценообразование – вот этим они пользуются.

Любой каприз за ваши деньги. Фирмы, поставившие на поток медвежьи услуги, чаще всего следуют золотому правилу: продать, несмотря ни на что. Активно используют психологическое давление на самые уязвимые слои населения, которые не в силах устоять перед назойливой заботой. Александр Костюкевич:

Если к нам под видом сотрудников организации, например, ЖЭУ либо ЖЭС обращаются, мы должны сразу попросить удостоверение. Мы можем позвонить в диспетчерскую службу и уточнить: действительно ли работают такие сотрудники.

Если, например, нам навязчиво предлагают подписать договор, мы говорим: «Хорошо, вы договор оставьте, я внимательно его прочитаю, посоветуюсь со своими детьми либо с соседями, и уже только после этого я направлю вам, например, по почте». Также можно говорить, что я позвоню своим совершеннолетним детям, уточню, проконсультируюсь. Продано! Если вы все-таки поверили красноречивым тирадам маркетологов и заключили договор на кругленькую сумму, время обращаться за помощью в общество защиты прав потребителей. Александр Костюкевич:

Просто сидеть и говорить, что я платить не буду, как бы тоже не очень эффективный вариант. Можно требовать расторжения договора и возврата денежных средств, вплоть до признания таких сделок недействительными по статье 180 Гражданского кодекса: «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана».