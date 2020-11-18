«Это произошло у меня на родине». Паралимпиец Алексей Талай привёз пациентам дома-интерната средства индивидуальной защиты

Новости Беларуси. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, спортсмены Беларуси совместно с организаторами автопробега «За единую Беларусь!» решили оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Селютскому психоневрологическому дому-интернату передали маски, перчатки, антисептики и другие средства индивидуальной защиты. Привез их лично паралимпиец Алексей Талай – рекордсмен мира и Европы по плаванию.

В 16 лет жизнь спортсмена разделилась на до и после: при случайных обстоятельствах он потерял ноги и руки. Несмотря на это, сегодня он успешный бизнесмен, спортсмен и многодетный отец. Алексей Талай пообщался с пациентами дома-интерната, рассказал историю своей жизни, вдохновил, как не сдаваться даже в самой сложной ситуации.

Алексей Талай, инициатор проекта:

Автопробег вместе со спортсменами Беларуси. Так, видите, вышло, что посетили впервые с такой благотворительной миссией, с какими-то подарками именно Селютский дом-интернат. И это произошло у меня на родине. Я оршанец. Это тоже для меня очень важно. Произошло это все условно случайным образом. Лишний раз показывает нам всем: давайте действовать, а жизнь сама подскажет, где мы себя можем проявить в наилучшем качестве.