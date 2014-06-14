Как не испортить себе отдых и не ошибиться с выбором турфирмы?

Вы решили поехать отдохнуть. Даже если вы опытный путешественник, к выбору турфирмы необходимо отнестись с вниманием. Вы уже представляете, куда хотите ехать и сколько за это готовы заплатить. Остается решить, кому платить деньги. Надежнее всего, как кажется многим, ехать по рекомендации друзей, но это не всегда 100% гарантия того, что вы останетесь довольны.

Необходимо выяснить, какие турагентства и туроператоры специализируются на выбранном вами направлении. Полезно узнать, сколько лет фирма работает на рынке туризма.

Больше вызывают доверие те, которые работают на протяжении длительного срока. Хороший знак, если турфирма обладает запасом буклетов по стране и выбранному отелю. Если нет, то велика вероятность, что данная фирма — перекупщик.

Внимательно прочтите договор.

В нем должны быть четко прописаны данные фирмы: юридический и фактические адреса, телефоны, реквизиты, фамилии руководителей. Помимо этого в договоре или в приложении к нему должны быть прописано сколько человек едет, куда, каким рейсом, на какой срок, какое питание оплачено, за что и сколько денег вы заплатили. Должны быть также упомянуты билеты, страховка, экскурсии, все то, за что заплатили и на что имеете полное право. Идеально, если вам дадут путеводитель или несколько буклетов, на всякий случай запаситесь контактными телефонами фирмы.

Если во время отдыха фирма нарушает свои обязательства, изменяя условия договора, запасайтесь счетами, справками и другими документами, с помощью которых вы потом сможете отстоять свои права.

Стал ли бюджетнее отдых в сравнении с 2013 годом?

Полина Хадкевич, директор туристической компании:

Нет, в этом году цены не опустились. Традиционно белорусы выбирают Турцию. Турецкий рынок ожидает в этом году где-то около 43 млн туристов.

При выборе места отдыха, что в приоритете у белорусских туристов?

Полина Хадкевич:

Для наших туристов, наверное, важен ценовой диапазон, затем важна та страна, в которой они были, консервативность какая-то действительно присутствует. Индия, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, ОАЭ — расширяются география путешествий, возможности, стремление, наверное, познать что-то другое.

Как подготовиться к поездке, чтобы действительно не было никаких проблем уже там?

Полина Хадкевич:

Любое путешествие — большой риск, поэтому, если вы направились в какую-то страну, обязательно надо узнать, какие обычаи этой страны, обязательно ксерокопии документов, не надо экономить на страховых полисах. Ксерокопию паспорта хранить отдельно от паспорта. Не носить с собой все деньги.

Обязательно ли необходимо возить ребенка раз в год на море под полящее солнце? Действительно ли эти 2 недели спасут здоровье?

Ольга Кардаш, врач-терапевт:

Для начала родители должны определиться, что они хотят от отдыха. Если они хотят отдохнуть сами, то любимое чадо лучше оставить дома. Если они хотят оздоровить ребенка, это можно сделать в любой климатической зоне. Можно отдыхать в Беларуси, в Европе, в Турции, где угодно. Детей можно вывозить на море с 6–месячного возраста. Здесь надо соблюдать некоторые правила:

родители не должны держать ребенка под открытым солнцем в активное время (10.00-16.00),

постоянно соблюдать питьевой режим, то есть предлагать ребенку пить, а не когда он сам захочет,

нежелательно вывозить ребенка из зимы в лето.

Акклиматизация длится около 10 дней, но каждый ребенок индивидуален. Смысл заключается в том, что если вы едете просто отдохнуть, достаточно 2 недель, но если вы едете с целью оздоровления для ребенка, то здесь понадобится 3-4 недели.

Родители, отправляя на отдых своего ребенка с уже пожилым человеком должны отдавать себе отчет в том, что у этого человека есть уже определенный набор хронических заболеваний. Как минимум проблемы с сердцем, с давлением. Это риск, потому что с бабушкой или дедушкой может случиться все что угодно на той стороне.

На сегодняшний день белорусы все-таки предпочитают отдыхать не с турфирмой, а подбирать индивидуальные туры.

Диана Герасимова:

Я столкнулась с тем, что когда я приходила в турфирмы, я обращала внимание на то, что мне постоянно навязывали какие-то отели. В какой-то момент я просто поняла, что я свободный духом человек и хочу сама решать, где мне быть, с кем быть. Мне очень понравилось выбирать для себя какие-то необычные места. Ошибочное мнение многих белорусов, когда они считают, что это очень дорого. Я сама ездила в Китай. Честно признаться, была там по работе, но мне очень понравилось. Ввиду своей деятельности мне приходиться там проводить много времени, то есть от 4 недель до 6. В это время просто невозможно не познакомиться с людьми, с историей страны. Сейчас существует уйма сайтов, где все будет зависеть исключительно от самого человека, что он хочет и на какие суммы он рассчитывает и претендует. Если сутки в отеле стоят 150-200$ (в среднем), то когда ты бронируешь в Минске через Интернет и приезжаешь, это порядка 20-35$. И поверьте, это правда.

Как же языковой барьер?

Диана Герасимова:

Очень просто. Я думаю, что не проблема зайти в Интернет, есть уйма сайтов, в социальных сетях очень многие у себя на стенах публикуют ссылки на акции билетов. Но простой обыватель, наверняка, не знает, что тот же самый Париж из Минска стоит порядка 500-700$, а если мы едем в Литву или Вильнюс и вылетаем оттуда, покупаем билет заблаговременно по скидке, цена фактически 30€.

Почему белорусы все реже предпочитают отдых в Беларуси, в то время, как гости из-за рубежа чаще приезжают к нам на отдых?

Виолетта Силакова, заместитель директора многопрофильной медицинской фирмы:

Я считаю, что у каждого должен быть выбор. Если вы любите море, езжайте на море, любите горы, вам дорога в горы. В Беларуси нет моря, но у нас есть лес, это наше богатство, у нас есть чистейшие озера, воздух какой. В наш пансионат люди приезжают на 2-3 дня просто подышать свежим воздухом, походить по лесу, посидеть на берегу озера с удочкой. Это совсем другие впечатления от отдыха, ведь отдых это не просто полежать где-то, отдых это там, где вам рады. Если вас встречают душевно, если вам все нравится, то это и есть замечательный отдых.