Как научиться фильтровать информацию в интернете? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. СМИ и интернет играют все большую роль в экономике, общественной, политической и даже личной жизни. Технологии управления настолько отточены, что сложно отличить правду от вымысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжение темы в расследовании Григория Азаренка. Григорий Азаренок, СТВ:

Происходящее в Беларуси уже окрестили «неудавшейся первой Telegram-революцией». Действительно, главным проводником процессов стал популярный нынче мессенджер. На людей сваливаются тысячи фото, сообщений и видеофайлов. Но стихийно ли это? Попробуем разобраться.

Канцлер Германии Бисмарк однажды сказал: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». В нашем случае огромное количество лжи льется постоянно. Как устроено современное информационное пространство? У неискушенного человека возникает ощущение, что ему что-то не договаривают, скрывают правду, но современные технологии якобы дают возможность альтернативы.

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД:

Если взять вообще пользователей Telegram-каналов, у нас – по тем оценкам, которые мы имеем – где-то 500 активных блогеров, где-то 47-48 тысяч активно пишущих в интернете и читающих где-то до 2 миллионов.

Григорий Азаренок:

Что такое те самые независимые СМИ? Любое крупное издание, будь то канал, газета или сайт, имеют свою структуру, штат, систему управления и финансирования. Телеканал БелСат, освещающий белорусскую протестную активность, получает доходы из польского бюджета. «Радио Свобода» – государственное медиа Соединенных Штатов Америки. И поэтому они неукоснительно будут следовать линии правительств этих стран. Туда никогда не устроится на работу журналист, который, например, выступает за интеграцию Беларуси с Россией или разделяет политику Президента страны. Там никогда не появится позитивных новостей о Беларуси, если они так или иначе не связаны с оппозиционной повесткой. Цензура в чистом виде. «То отпустит, то прижмёт». Профессор Академии МВД о воздействии информационных технологий Как говорил Наполеон, четыре газеты могут приченить больше зла, чем стотысячная армия. В нашем веке это интернет. 26 сентября 2018 года Центр стратегических международных исследований США опубликовал доклад «Когнитивный эффект и конфликт государств в киберпространстве».

Манипулирование информацией обеспечит в том числе и военное преимущество. Главные киберэффекты будут создаваться путем манипулирования программным обеспечением, данными, знаниями и мнениями. Но целью является не военная операция, а когнитивный эффект манипулирования информацией для изменения мысли и поведения. По сути стратегическая цель состоит в том, чтобы повлиять на моральный дух, сплоченность, политическую стабильность и в конечном счете уменьшить волю противника к сопротивлению.

Человек, потребляющий информацию, должен понимать: каждое СМИ отстаивает свою повестку. Объективность – это художественный прием. А поскольку современные геополитические противостояния проходят именно в информационной сфере, то в ход может идти все что угодно: фейки, запугивания, угрозы, манипуляции. Давайте разберем несколько примеров. Известный певец Макс Корж пишет в Instagam пост, где говорит четко и ясно: «Ребята, остановитесь». Мы не даем оценок позиции, но предлагаем посмотреть, как эту новость преподнесло издание «Наша Нива». «Макс Корж падтрымаў пратэстоўцаў у Беларусі». Такая филологическая конструкция – явное передергивание. И это сделано специально, чтобы гнуть свою информационную повестку.

Григорий Азаренок:

Как думаете, почему Telegram-каналы призывают к забастовкам только на крупных государственных предприятиях? Есть ли хоть один призыв не работать, например, на совместных белорусско-польских предприятиях? Нет. Потому что хозяева СМИ не за это платят. Почему все независимые как по команде закончили двухмесячную истерию с коронавирусом, когда заболеваемость была такая же? Кураторы поставили другую задачу. И все проглотили.

Александр Ивановский:

Психологическая составляющая тех материалов, которые дают, выстроена таким образом, что человеку очень тяжело выйти из этого канала. Он становится его заложником. Да мы сами видим: в метро, в трамвае человек, по существу, присоединил к голове вот этот, скажем так, мобильный телефон, из которого можно видеть множество различной информации. Неспроста революции в арабском мире называли твиттерными. Не просто так развал Советского Союза начался с так называемой гласности.

Григорий Азаренок:

Только в той гласности слова противникам перестройки никто не давал. Как итог – крупнейшая геополитическая катастрофа. Как не поддаваться оболваниванию? Запреты, во-первых, неэффективны, а во-вторых, технически невозможны. Лучший способ – черпать информацию из всех источников. Почитали Telegram-канал, затем можно посмотреть телеэфир или газетную статью. Подумать. Сделать свои выводы. Понять, кто и что стоит за той или иной публикацией. Ну и никогда не забывать классику.