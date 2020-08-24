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«То отпустит, то прижмёт». Профессор Академии МВД о воздействии информационных технологий

24 августа 2020 18:00
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Новости Беларуси. Как работают те самые информационные технологии управления? Мнение профессора Академии МВД Александра Ивановского в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«То отпустит, то прижмёт». Профессор Академии МВД о воздействии информационных технологий-1

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД:
В чем ключевые особенности использования этих технологий? Во-первых, непрерывность воздействия. Волнообразный характер, который держит не в постоянном напряжении: то отпустит, то прижмет, то отпустит, то прижмет.

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Вторая часть, которая позволят им очень хорошо смотреться и проникать, – это прямая передача с места событий. Когда дается картинка, то нет необходимости преобразовывать тексты из памяти в образы. Дается образная картинка и комментарий.

# Интернет # общество # Александр Ивановский # Фотофакт

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