«То отпустит, то прижмёт». Профессор Академии МВД о воздействии информационных технологий

Новости Беларуси. Как работают те самые информационные технологии управления? Мнение профессора Академии МВД Александра Ивановского в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД:

В чем ключевые особенности использования этих технологий? Во-первых, непрерывность воздействия. Волнообразный характер, который держит не в постоянном напряжении: то отпустит, то прижмет, то отпустит, то прижмет.

Вторая часть, которая позволят им очень хорошо смотреться и проникать, – это прямая передача с места событий. Когда дается картинка, то нет необходимости преобразовывать тексты из памяти в образы. Дается образная картинка и комментарий.