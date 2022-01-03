Прямой эфир

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь

03 января 2022 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В первые часы нового 2022 года на свет появились 11 маленьких минчан. Это 10 девочек и 1 мальчик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь-1

Первый младенец родился спустя 28 минут после боя курантов. В первом роддоме у 31-летней мамы появилась на свет дочь весом почти 3,5 килограмма. Ей уже дали имя – девочку назвали Елизаветой. Сейчас ребенок и молодая мама чувствуют себя хорошо: готовятся к выписке и принимают поздравления. С подарками к ним пришли представители Белорусского союза женщин и активисты БРСМ.  

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь-4

Ирина Скакун, молодая мама:  
Мы не ждали, у нас был срок еще целая неделя. И тут как бы неожиданно за подготовкой к новогоднему празднику пришлось ехать в роддом. Нам повезло, все прошло быстро, благодаря врачам.  

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь-7

Элеонора Федотова, заместитель главного врача 1-й городской клинической больницы:  
Эта новогодняя ночь 2022 года оказалась урожайной. До 9:00 родилось 5 девочек. Да, нагрузка достаточно приличная для дежурной бригады. В новогоднюю ночь оказывать помощь – это наиболее почетно.  

Вторым появился на свет младенец во втором роддоме. Почти через час после полуночи. И снова девочка. У 50-летней мамы это уже пятый ребенок. Для них также подготовили новогодние сюрпризы и памятные подарки. Поздравить их пришли и главные новогодние персонажи – Дед Мороз со Снегурочкой.  

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь-10

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:  
От Белорусского союза женщин у нас мама получает такой подарок, как каруселька, которая исполняет колыбельные. От Белорусского республиканского союза молодежи мы дарим ползунки с васильками как вышиванку, белорусский флаг – потому что в преддверии референдума, пускай растет наше будущее поколение, также полотенчики, которые сейчас будут полезны в первые дни после рождения ребеночка.  

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь-13

Анжелика Екименкова, активист молодежного крыла Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:  
Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в нашем государстве уделяется особое внимание защите детей. И сегодня мы рады присоединиться к такой акции, в торжественной обстановке поздравить маму, многодетную маму. Это знаменательное событие. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья и счастья.  

10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь-16

Елена Ющенко, многодетная мама:  
Это в семье у нас пятый ребеночек, вторая девочка, три мальчика. Неожиданное счастье, радость. Всем здоровья желаем.  

Поздравлять мам, родивших в первый день 2022 года, уже стало доброй традицией.  

# Рождаемость в Беларуси # общество # Ирина Скакун # Элеонора Федотова # Дарья Павловская # Анжелика Екименкова # Елена Ющенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?
03 января 2022 14:18

Мы очень благодарны всем, кто дарит ребятам волшебство. Как в Борисовском районе проходят «Наши дети»?

«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната
03 января 2022 14:14

«Воплотить в реальность детские мечты». Правоохранители Минской области с подарками навестили детей из Ивенецкого дома-интерната

МИД Беларуси направил Украине ноту протеста с осуждением националистического марша
03 января 2022 13:06

МИД Беларуси направил Украине ноту протеста с осуждением националистического марша