10 девочек и 1 мальчик. Посмотрите, как мам поздравили с рождением малышей в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. В первые часы нового 2022 года на свет появились 11 маленьких минчан. Это 10 девочек и 1 мальчик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый младенец родился спустя 28 минут после боя курантов. В первом роддоме у 31-летней мамы появилась на свет дочь весом почти 3,5 килограмма. Ей уже дали имя – девочку назвали Елизаветой. Сейчас ребенок и молодая мама чувствуют себя хорошо: готовятся к выписке и принимают поздравления. С подарками к ним пришли представители Белорусского союза женщин и активисты БРСМ.

Ирина Скакун, молодая мама:

Мы не ждали, у нас был срок еще целая неделя. И тут как бы неожиданно за подготовкой к новогоднему празднику пришлось ехать в роддом. Нам повезло, все прошло быстро, благодаря врачам.

Элеонора Федотова, заместитель главного врача 1-й городской клинической больницы:

Эта новогодняя ночь 2022 года оказалась урожайной. До 9:00 родилось 5 девочек. Да, нагрузка достаточно приличная для дежурной бригады. В новогоднюю ночь оказывать помощь – это наиболее почетно. Вторым появился на свет младенец во втором роддоме. Почти через час после полуночи. И снова девочка. У 50-летней мамы это уже пятый ребенок. Для них также подготовили новогодние сюрпризы и памятные подарки. Поздравить их пришли и главные новогодние персонажи – Дед Мороз со Снегурочкой.

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:

От Белорусского союза женщин у нас мама получает такой подарок, как каруселька, которая исполняет колыбельные. От Белорусского республиканского союза молодежи мы дарим ползунки с васильками как вышиванку, белорусский флаг – потому что в преддверии референдума, пускай растет наше будущее поколение, также полотенчики, которые сейчас будут полезны в первые дни после рождения ребеночка.

Анжелика Екименкова, активист молодежного крыла Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в нашем государстве уделяется особое внимание защите детей. И сегодня мы рады присоединиться к такой акции, в торжественной обстановке поздравить маму, многодетную маму. Это знаменательное событие. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья и счастья.