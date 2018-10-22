«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурный митинг состоялся в мемориальном комплексе «Яма». Это место массовой расправы над евреями, которых фашисты уничтожили здесь 75 лет назад. Об этой трагедии говорили и в Министерстве иностранных дел нашей страны.

В Минске – листопад. В Минске – 75 лет со дня уничтожения одного из крупнейших гетто в Европе. В нём жизни людей обрывались, как листья на ветру. Здесь даже вместо привычной Макиш Давид – звезды Давида – была другая нашивка – желтый круг. А учесть та же – переселение. Таким нейтральным словом в донесениях СС называлось уничтожение людей. Кво вадис? Ответ на цивилизационный вопрос узник Минского гетто Фрида Рейзман знала уже в шесть лет. Женщины, старики и дети уходили в Вечность.

Фрида Рейзман, узник Минского гетто:

Я никому никогда не рассказывала. После погрома к Мясникова с правой стороны текла река крови.

Фриде Рейзман – девятый десяток. Она из тех двух процентов, которые выбрались из «ямы» минского гетто. Более 100 тысяч были уничтожены. За два года и четыре месяца нацисты провели семь погромов. После последнего убитых уже никто не оплакивал – некому было.

Софа Ландвер, министр абсорбции Израиля, депутат Кнессета:

Для меня это зов людей, которые были уничтожены. Этот зов слышится в этом месте, он доходит до каждого из нас. Те люди кричат из-под земли. Люди, помните, не забывайте, знайте, что это произошло!

Согласно Ванзейскому протоколу нах остен отправляли всех евреев Европы. Из 6 миллионов в Беларуси было уничтожено 700 тысяч человек. От рук нацистов погиб каждый третий еврей в мире, от рук нацистов погиб каждый третий житель довоенной Беларуси. Именно так, житель, потому мы не делим людей по национальному признаку. «Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран Теперь время собирать камни. В еврейской традиции это память об Иерусалиме – разрушенном гнезде нации. В семейной традиции известных архитекторов Левиных – это памятники в честь погибших.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Самое главное – слышать то, что говорят свидетели. Учиться у них диалогу, учиться строить будущее. На белорусской земле создано полтысячи мемориалов убитых нацистами евреям. Немецких, австрийских, французских, белорусским евреям. Полтысячи белорусских Яд Вашин – музеев холокоста. Но главное – это внешняя политика Беларуси.