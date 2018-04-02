Как «Минскзеленстрой» будет восстанавливать деревья после зимнего применения химических реагентов?

Новости Беларуси. Более 8,5 тысяч молодых деревьев и 35 тысяч кустарников украсят парки и аллеи Минска. На весенний марафон ждут всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работают специалисты и над тем, чтобы вдохнуть жизнь в столичный ландшафт. Дело в том, что применение химических реагентов для борьбы с гололедицей не проходит бесследно.
Когда распустятся деревья в Минске и зачем их моют?
На крупных проспектах Минска зафиксировано превышение солей натрия и хлора – это ведет к гибели растений. Впрочем, оценить реальное состояние дел можно будет только в мае.
Игорь Кушнеревич, генеральный директор «Минскзеленстроя»:
У нас разработаны мероприятия по повышению жизнеспособности, будут выполнены работы по подкормке, обмыву крон, борьбе с вредителями. И я думаю, что часть деревьев мы в любом случае восстановим.