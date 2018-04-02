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В Минске определили победителей XI республиканского конкурса «Энергомарафон»

02 апреля 2018 19:36
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Новости Беларуси. Одаренные ребята со всей страны представили уникальные проекты по вторичному использованию пластиковых бутылок, бумаги и стекла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Удивили макетами умного дома с автоматической сигнализацией и блокировкой и показали наиболее энергоэффективные точки на карте страны.

В Минске определили победителей XI республиканского конкурса «Энергомарафон»-1

Валерий Пристром, учащийся СШ № 48:
Моя работа – это кондиционер, который не потребляет электроэнергию. Представляется кондиционер, сделанный из обычных пластиковых бутылок и картонной панели. Он вставляется в окно как вкладыш, и происходит охлаждение воздуха. Это придумано за счет различных физических процессов.

В Минске определили победителей XI республиканского конкурса «Энергомарафон»-4

Анастасия Герасимович, учащаяся СШ № 51:
Этот проект очень важен для нас и для маленьких детей, которые учатся у нас в школе, потому что он обучает бережно относиться к тому, что нас окружает.

В Минске определили победителей XI республиканского конкурса «Энергомарафон»-7

Михаил Малашенко, директор департамента по энергосбережению Государственного комитета по стандартизации:
Для них не составит проблемы через 5-10 лет строить не только энергопассивные дома, но даже энергопассивные города, которые не будут потреблять энергетические ресурсы извне. Мы видим это сейчас. Они уже понимают, как должен работать и функционировать этот город.

В Минске определили победителей XI республиканского конкурса «Энергомарафон»-10

Лучших наградили по четырем номинациям: работы, сделанные своими руками, зрелищная пропаганда энергосбережения, тематические видеоролики, листовки и плакаты, а также креативный поход к образовательному процессу.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Михаил Малашенко # Валерий Пристром # Анастасия Герасимович

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