В Минске определили победителей XI республиканского конкурса «Энергомарафон»

Новости Беларуси. Одаренные ребята со всей страны представили уникальные проекты по вторичному использованию пластиковых бутылок, бумаги и стекла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Удивили макетами умного дома с автоматической сигнализацией и блокировкой и показали наиболее энергоэффективные точки на карте страны.

Валерий Пристром, учащийся СШ № 48:

Моя работа – это кондиционер, который не потребляет электроэнергию. Представляется кондиционер, сделанный из обычных пластиковых бутылок и картонной панели. Он вставляется в окно как вкладыш, и происходит охлаждение воздуха. Это придумано за счет различных физических процессов.

Анастасия Герасимович, учащаяся СШ № 51:

Этот проект очень важен для нас и для маленьких детей, которые учатся у нас в школе, потому что он обучает бережно относиться к тому, что нас окружает.

Михаил Малашенко, директор департамента по энергосбережению Государственного комитета по стандартизации:

Для них не составит проблемы через 5-10 лет строить не только энергопассивные дома, но даже энергопассивные города, которые не будут потреблять энергетические ресурсы извне. Мы видим это сейчас. Они уже понимают, как должен работать и функционировать этот город.