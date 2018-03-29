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Когда распустятся деревья в Минске и зачем их моют?

29 марта 2018 19:55
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Новости Беларуси. «Минскзеленстрой» 29 марта проверил, как растут деревья вдоль главных проспектов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда распустятся деревья в Минске и зачем их моют?-1

Дело в том, что молодые липы, которые посажены на Независимости и Победителей, часто страдают от выхлопов автомобилей и реагентов, которыми посыпают зимой дороги. Поэтому важно увидеть, в каком состоянии находится после холодов каждое дерево и вовремя принять необходимые меры.

Когда распустятся деревья в Минске и зачем их моют?-4

Наталья Петлицкая, заведующий агрохимической лабораторией УП «Минскзеленстрой»:
Это, прежде всего, обмыв стволов от тех солевых взвесей, пыли, копоти, которые попадают на деревья.

По нынешней погоде распустятся деревья только в мае. Кстати, специалисты нашли и поломанные людьми ветки и стволы, что не красит жителей столицы.

# общество # Озеленение # Фотофакт # Наталья Петлицкая

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