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В Минске стартовал всемирный марафон «30 дней на велосипеде-2018»

02 апреля 2018 19:51
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Новости Беларуси. В Минске стартовала акция «30 дней на велосипеде». Это всемирный челлендж (то есть вызов), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стартовал всемирный марафон «30 дней на велосипеде-2018»-1

30 дней на велосипеде или бегом. Пусть это будет километр в день, важна самодисциплина и единство. Участники акции публикуют фото и видео, устраивают как одиночные, так и массовые катания.

В Минске стартовал всемирный марафон «30 дней на велосипеде-2018»-4

Узнают друг друга по карточке – символу того, что ты катаешь. Она крепится на колесо между спиц. Продлится акция до 30 апреля.

В Минске стартовал всемирный марафон «30 дней на велосипеде-2018»-7

Татьяна Жарносек, официальный представитель Минского велосипедного общества:
Минское велосипедное общество присоединяется к акции уже пятый год. В этом году в Беларуси принимают участие 1500 человек.

# общество # Акции # Фотофакт # Татьяна Жарносек

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