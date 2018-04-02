В Минске стартовал всемирный марафон «30 дней на велосипеде-2018»

Новости Беларуси. В Минске стартовала акция «30 дней на велосипеде». Это всемирный челлендж (то есть вызов), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30 дней на велосипеде или бегом. Пусть это будет километр в день, важна самодисциплина и единство. Участники акции публикуют фото и видео, устраивают как одиночные, так и массовые катания.

Узнают друг друга по карточке – символу того, что ты катаешь. Она крепится на колесо между спиц. Продлится акция до 30 апреля.