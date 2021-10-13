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Как минский офис ООН финансировал участников протестов в Беларуси? Озвучены конкретные фамилии и суммы

13 октября 2021 19:55
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Новости Беларуси. Почему для некоторых представителей ООН поддержка протестов стала важнее помощи инвалидам? МИД Беларуси выступил с сенсационным заявлением: деньги, которые предназначались для поддержки инвалидов, на самом деле уходили на подпитку протестных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как минский офис ООН финансировал участников протестов в Беларуси? Озвучены конкретные фамилии и суммы-1

Зачем это надо было минскому офису ООН? Игорь Тур в рубрике «Будет дополнено» на телеканале ОНТ озвучил конкретные фамилии инициаторов преступной схемы и суммы нецелевого использования средств.  

Как минский офис ООН финансировал участников протестов в Беларуси? Озвучены конкретные фамилии и суммы-3

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Что касается встречи с Генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Читайте здесь.  

Как минский офис ООН финансировал участников протестов в Беларуси? Озвучены конкретные фамилии и суммы-5
Как минский офис ООН финансировал участников протестов в Беларуси? Озвучены конкретные фамилии и суммы-6

На оплату адвокатов 23 участникам протестов ООН из бюджета Офиса по правам людей с инвалидностью потратил порядка 5 000 долларов.  

# Акции протеста # общество # Владимир Макей # Игорь Тур # Фотофакт

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