«Это не просто игрушка или красивое развлечение». Роман Головченко посетил Национальный детский технопарк

Он открылся в 2021 году. На базе трех ведущих вузов, БГУ, БНТУ и БГУИР, сейчас учат одаренных старшеклассников из всех регионов страны по нескольким направлениям – «зеленая химия», «робототехника» и IT. Обучение условно разделят на 9 смен. Каждая длится 24 дня. За это время ребятам предстоит напитаться знаниями для дальнейшей исследовательской работы. В следующем году у технопарка появится своя площадка.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В первую очередь этот технопарк направлен на подготовку специалистов естественно-научного профиля, IT-технологий, это химия, это физика, это робототехника. Те направления, в которых мы крайне заинтересованы и по которым мы должны обеспечить свою технологическую безопасность. Поэтому задача технопарка – это не просто игрушка или красивое развлечение, это один из элементов укрепления нашей технологической безопасности. Уже сейчас мы понимаем, что первый объект – это школа. Она будет введена осенью этого года, то есть с начала нового учебного года. Мы планируем, что, исходя из графика работ, весь комплекс зданий технопарка должен быть законен к осени 2022 года.