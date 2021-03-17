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«Это не просто игрушка или красивое развлечение». Роман Головченко посетил Национальный детский технопарк

17 марта 2021 13:31
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжат поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи. Об этом заявил 17 марта премьер-министр страны во время посещения Национального детского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не просто игрушка или красивое развлечение». Роман Головченко посетил Национальный детский технопарк-1

Он открылся в 2021 году. На базе трех ведущих вузов, БГУ, БНТУ и БГУИР, сейчас учат одаренных старшеклассников из всех регионов страны по нескольким направлениям – «зеленая химия», «робототехника» и IT. Обучение условно разделят на 9 смен. Каждая длится 24 дня. За это время ребятам предстоит напитаться знаниями для дальнейшей исследовательской работы. В следующем году у технопарка появится своя площадка.

«Это не просто игрушка или красивое развлечение». Роман Головченко посетил Национальный детский технопарк-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В первую очередь этот технопарк направлен на подготовку специалистов естественно-научного профиля, IT-технологий, это химия, это физика, это робототехника. Те направления, в которых мы крайне заинтересованы и по которым мы должны обеспечить свою технологическую безопасность. Поэтому задача технопарка – это не просто игрушка или красивое развлечение, это один из элементов укрепления нашей технологической безопасности. Уже сейчас мы понимаем, что первый объект это школа. Она будет введена осенью этого года, то есть с начала нового учебного года. Мы планируем, что, исходя из графика работ, весь комплекс зданий технопарка должен быть законен к осени 2022 года.

«Это не просто игрушка или красивое развлечение». Роман Головченко посетил Национальный детский технопарк-7

Премьер-министр также отметил, что подобные инициативы призваны помочь юным белорусам реализовать себя профессионально, а государству – воспитать поколение, способное изобретать и внедрять новые решения.

# Образование в Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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