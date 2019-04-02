Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля

Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках почти готовы к открытию сезона. Он стартует 24 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас развлечения можно найти в четырех парках: Горького, имени 900-летия Минска, 50-летия Великого Октября и Челюскинцев.

В последнем часть детских аттракционов в середине сезона переместится на новую локацию возле танцевальной площадки.

Дополнительно сюда привезут надувную горку, лабиринт. В планах также запустить минипоезд. Кстати, цены на катание в 2019 году вырастут на 10 %. Какие аттракционы минчане посетят первыми?

Я бы в первую очередь девушку завел на колесо обозрения, чтобы посидеть, посмотреть на город на открытой площадке.