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Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля

02 апреля 2019 19:05
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Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках почти готовы к открытию сезона. Он стартует 24 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-1

Сейчас развлечения можно найти в четырех парках: Горького, имени 900-летия Минска, 50-летия Великого Октября и Челюскинцев.

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-4

В последнем часть детских аттракционов в середине сезона переместится на новую локацию возле танцевальной площадки.

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-7

Дополнительно сюда привезут надувную горку, лабиринт. В планах также запустить минипоезд. Кстати, цены на катание в 2019 году вырастут на 10 %. Какие аттракционы минчане посетят первыми?

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-10

Я бы в первую очередь девушку завел на колесо обозрения, чтобы посидеть, посмотреть на город на открытой площадке.

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-13

Мне хотелось бы на «Зодиаки», «Дикий поезд». Я на нем катался. А еще хочу прокатиться на солнце, которое поднимается вниз головой.

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-15

Аттракционы в минских парках начнут работу с 24 апреля-17

# Аттракционы # общество # Фотофакт

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