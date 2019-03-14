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Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?

14 марта 2019 19:08
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Новости Беларуси. Четыре полосы для движения, просторные тротуары и дополнительные светофоры. Реконструкцию улицы Макаёнка планируют завершить в июне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?-1

Расширение дороги на участке от проспекта Независимости до улицы Парниковой стало необходимостью для многих жителей Первомайского района. Это связано со строительством крупного жилого комплекса.

Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?-4

На обновленной улице сохранятся 5 остановок, а также появятся велодорожка и разделительная полоса с ограждением. Для создания безбарьерной среды на переходах понизят бордюры, а на краю тротуара уложат специальную тактильную плитку.

Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?-7

Что думаю минчане по поводу реконструкции? Подробности опроса – в видеоматериале

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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