Как изменится улица Макаёнка после реконструкции?

Новости Беларуси. Четыре полосы для движения, просторные тротуары и дополнительные светофоры. Реконструкцию улицы Макаёнка планируют завершить в июне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Расширение дороги на участке от проспекта Независимости до улицы Парниковой стало необходимостью для многих жителей Первомайского района. Это связано со строительством крупного жилого комплекса.

На обновленной улице сохранятся 5 остановок, а также появятся велодорожка и разделительная полоса с ограждением. Для создания безбарьерной среды на переходах понизят бордюры, а на краю тротуара уложат специальную тактильную плитку.