Более 2 млн. цветов высадят в Минске ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Более 2 миллионов цветов украсят столицу накануне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 2 миллионов цветов украсят столицу накануне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основные работы планируется завершить в начале июня, а до этого, весной, в городе расцветут 300 тысяч тюльпанов. Также будет продолжена стрижка деревьев.
Такие прически в виде геометрических фигур уже сделаны возле «Минск-Арены», на улице Веры Хоружей и проспекте Машерова.