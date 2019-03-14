Более 2 млн. цветов высадят в Минске ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Более 2 миллионов цветов украсят столицу накануне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные работы планируется завершить в начале июня, а до этого, весной, в городе расцветут 300 тысяч тюльпанов. Также будет продолжена стрижка деревьев.