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Более 2 млн. цветов высадят в Минске ко II Европейским играм

14 марта 2019 19:07
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Новости Беларуси. Более 2 миллионов цветов украсят столицу накануне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 2 млн. цветов высадят в Минске ко II Европейским играм-1

Основные работы планируется завершить в начале июня, а до этого, весной, в городе расцветут 300 тысяч тюльпанов. Также будет продолжена стрижка деревьев.

Более 2 млн. цветов высадят в Минске ко II Европейским играм-4

Такие прически в виде геометрических фигур уже сделаны возле «Минск-Арены», на улице Веры Хоружей и проспекте Машерова.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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