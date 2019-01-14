Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?

Новости Беларуси. Минск активно готовится к самому масштабному спортивному событию года – II Европейским играм. В подготовку внесет вклад каждый из районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Облагородить территорию возле стадиона «Динамо» и создать благоприятные условия для приема гостей – одна из главных задач для администрации Ленинского района. Сейчас в гостиничном комплексе работы идут согласно графику. Впереди отделка и коммуникации.

Напоминаем: соревнования пройдут на ведущих спортивных площадках – это «Минск-Арена», стадион «Динамо», «Чижовка-Арена» и Дворец спорта.