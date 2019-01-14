Прямой эфир

Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?

14 января 2019 21:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск активно готовится к самому масштабному спортивному событию года – II Европейским играм. В подготовку внесет вклад каждый из районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?-1

Облагородить территорию возле стадиона «Динамо» и создать благоприятные условия для приема гостей – одна из главных задач для администрации Ленинского района. Сейчас в гостиничном комплексе работы идут согласно графику. Впереди отделка и коммуникации.

Напоминаем: соревнования пройдут на ведущих спортивных площадках – это «Минск-Арена», стадион «Динамо», «Чижовка-Арена» и Дворец спорта.

Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?-4

Денис Вихренко, заместитель начальника управления архитектуры и строительства Ленинского района:
В 2018 году завершена комплексная реконструкция стадиона «Динамо» в Минске. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории, парков и скверов, расширение улицы Ульяновской. Завершены работы по реконструкции трамвайных путей, территории, прилегающей к стадиону «Динамо».

Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?-7

Для освещения соревнований в белорусскую столицу прибудут около 1000 журналистов из 160 стран. Будет действовать и упрощенная визовая система (при наличии билета виза не нужна). Она начнет действовать за неделю до начала Игр и завершится через неделю после окончания.

# Европейские игры # общество # Денис Вихренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды
14 января 2019 20:52

Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать
14 января 2019 20:12

«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады
14 января 2019 19:45

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады