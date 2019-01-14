«Ребята с охотой подходят к делу»: волонтёры помогают одиноким пожилым людям перезимовать

Новости Беларуси. Убрать снег, наколоть дров, навести порядок в доме – волонтеры движения «Доброе сердце» помогают перезимовать одиноким пожилым людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тимуровцами XXI века познакомился корреспондент Юрий Прокопенко.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Работы у волонтерского отряда из Кировска сегодня много. Школьников ждут по трем адресам. Первый из них – дом Григория Кагана, узника фашистских лагерей. Волонтеры здесь частые гости.

Хозяин встречает гостей с воодушевлением. Самому по хозяйству справляться тяжело, как-никак 87 лет. Дети и внуки далеко, навещают по возможности, а эти помощники всегда рядом.

Павел Матюшонок, волонтер:

Нам не сложно помогать этим людям, так как им нужна помощь наша. В таком возрасте им сложно. Тем более, для нас – это прогулка, свежий воздух.

Олег Бойко, первый секретарь Кировского районного комитета общественного объединения БРСМ:

Ребята с охотой подходят к делу. Тем более, они знают, кому они помогают. Это адресная помощь.

Убрать возле дома снег, наколоть дров, принести из погреба в дом картошку с яблоками... Волонтеры работают быстро и качественно: за 40 минут задачи выполнены.

Вялікі вам дзякуй за ўсё. За то, что вы всегда выручаете меня. И сегодня безоговорочно, безотказно пришли мне на помощь. А сейчас пойдемте в дом, попьем чайку.

От таких приглашениях ребята не отказываются, ведь старикам важно и внимание. А про детство Григория Кагана можно и фильмы снимать.

Три года за колючей проволокой – сначала в рогачевском гетто, потом в концлагере. Он многое видел и многое может рассказать. И как фашисты родителей с братом и сестрой расстреляли, и как чудом от смерти сбежал...

Григорий Каган, житель Кировска:

Ямы на 100 человек каждая. Я думал: буду совершать побег, пускай стреляют в затылок, ложиться в яму я не буду.

В движении «Доброе сердце» участвуют в основном школьники и студенты. Но стать волонтером может каждый вне зависимости от возраста. В Кировске мы встретили знакомую нашим телезрителям Дашу Ананич – финалистку проекта «СТВ» «Живая классика». Девочка успевает не только учиться и читать стихи, но и старшим помогать.

Дарья Ананич, волонтер:

Когда мы приходим сюда – мы не только помогаем, но и общаемся. Этим людям нужно внимание. Тем самым мы для себя расширяем кругозор и узнаем больше о тех временах.