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Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды

14 января 2019 20:52
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Новости Беларуси. Уникальность коллекции в том, что каждое платье сделано из подручных материалов и дополнено необычной росписью в технике батик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды-1

Ранее учащиеся детского театра уже получили диплом на столичном модном показе. Теперь юные модельеры совершенствуют свои образы деталями и готовятся покорить новые вершины.

Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды-4

Новый взгляд на моду в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

# Мода в Беларуси # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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