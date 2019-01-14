Дети-дизайнеры из Слуцка представят на международном конкурсе в Италии коллекцию одежды

Новости Беларуси. Уникальность коллекции в том, что каждое платье сделано из подручных материалов и дополнено необычной росписью в технике батик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальность коллекции в том, что каждое платье сделано из подручных материалов и дополнено необычной росписью в технике батик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ранее учащиеся детского театра уже получили диплом на столичном модном показе. Теперь юные модельеры совершенствуют свои образы деталями и готовятся покорить новые вершины.
Новый взгляд на моду в видеоматериале Екатерины Чичеровой.