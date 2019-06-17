«Мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар». Как велосипедисту не стать жертвой ДТП?

Новости Беларуси. В Могилёвской области только за последнюю неделю на дорогах пострадали пятеро юных велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Места и случаи разные, но все истории схожи. В Бобруйске 10-летнего мальчика, который вез на раме друга-ровесника, не пропустил автобус. Пассажир с тяжелыми травмами в больнице. На зеленый сигнал светофора дорогу переезжал и 12-летний школьник из Могилева. Мальчика сбила легковушка.

Владислав Юрышев, учащийся средней школы №2 г.Могилёва: Родители мне рассказывали, что нужно слезать и переходить дорогу, а мне было лень. Я теперь понял, что лучше слезть и спокойно перейти, чем попасть под машину.

Кирилл Исаченко, учащийся Буйничской средней школы: Вдруг мне сигналит машина, я поворачиваю голову и вдруг – удар. Я сначала залетел на капот, потом на крышу и с крыши полетел вниз. Потом вовсе потерял сознание.

Николай Шаптун, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилёвской областной детской больницы: На данный момент у нас в отделении находятся 3 таких пациента, которые пострадали в ДТП. Спектр травм: от тяжелых черепно-мозговых травм, заканчивая скелетной травмой, переломы, ушибы, растяжения.

Вина водителей и пострадавших в авариях – 50 на 50, говорят инспекторы. Невнимательность взрослых за рулем, несоблюдение правил дорожного движения детьми. Но, что касается несовершеннолетних, тут в первую очередь ответственность – на родителях.

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилёвского облисполкома:

Необходимо слазить с велосипеда при переходе проезжей части по пешеходному переходу. Это основная причина, по которой происходят несчастные случаи с детьми. Конечно, все велосипедисты должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару или обочине, но не далее 1 метра от края проезжей части.

Обращаясь к родителям, хочется сказать им о том, чтобы они напоминали им о правилах дорожного движения не только как пешеходам, но и велосипедистам.