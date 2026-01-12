До -30 градусов! Синоптики предупреждают о резком похолодании в Беларуси

Вслед за снегопадами в Беларусь пришли морозы. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры воздуха, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Местами столбики термометров опустятся до отметки в минус 30 градусов. Влияние арктического циклона будет ощущаться уже 12 января.

Анна Самофалова, начальник отдела долгосрочных прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Начиная с 12 января, в Беларуси ожидается поступление холодных арктических воздушных масс с севера Европы и понижение температурного фона. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 15-24, местами – до 28-30-градусного мороза.

В Беларуси продолжается массовая уборка снега. Всего к расчистке автотрасс привлекалось более 2 400 работников, а также дополнительно 285 единиц спецтехники. С 8 по 11 января дорожными организациями использовано около 53 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Белорусы по всей стране взялись за лопаты.

Помощь коммунальщикам оказывают сотрудники МЧС, МВД, представители местной и республиканской власти, работники организаций и предприятий, неравнодушные жители. Все дни в различных регионах Беларуси представители военных частей направляли личный состав и технику для ликвидации последствий стихии.

Александр Мосолов, первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси – начальник штаба тыла:

По задаче министра обороны организовано взаимодействие со всеми областными центрами, Минском, Министерством по чрезвычайным ситуациям об оказании помощи населению. У нас создан так называемый ситуационный штаб, оперативная группа, которая занимается координацией действий оказания помощи нашему населению.

Столичные милиционеры также организовали масштабную акцию по уборке территорий дошкольных учреждений. К трудовому десанту присоединились лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Все вместе очищали игровые площадки, пешеходные дорожки и подъездные пути. Подробности.