До -30 градусов! Синоптики предупреждают о резком похолодании в Беларуси
Вслед за снегопадами в Беларусь пришли морозы. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры воздуха, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Местами столбики термометров опустятся до отметки в минус 30 градусов. Влияние арктического циклона будет ощущаться уже 12 января.
Анна Самофалова, начальник отдела долгосрочных прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Начиная с 12 января, в Беларуси ожидается поступление холодных арктических воздушных масс с севера Европы и понижение температурного фона. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 15-24, местами – до 28-30-градусного мороза.
В Беларуси продолжается массовая уборка снега. Всего к расчистке автотрасс привлекалось более 2 400 работников, а также дополнительно 285 единиц спецтехники. С 8 по 11 января дорожными организациями использовано около 53 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Белорусы по всей стране взялись за лопаты.
Помощь коммунальщикам оказывают сотрудники МЧС, МВД, представители местной и республиканской власти, работники организаций и предприятий, неравнодушные жители. Все дни в различных регионах Беларуси представители военных частей направляли личный состав и технику для ликвидации последствий стихии.
Александр Мосолов, первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси – начальник штаба тыла:
По задаче министра обороны организовано взаимодействие со всеми областными центрами, Минском, Министерством по чрезвычайным ситуациям об оказании помощи населению. У нас создан так называемый ситуационный штаб, оперативная группа, которая занимается координацией действий оказания помощи нашему населению.
Столичные милиционеры также организовали масштабную акцию по уборке территорий дошкольных учреждений. К трудовому десанту присоединились лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Все вместе очищали игровые площадки, пешеходные дорожки и подъездные пути. Подробности.
За ночь только в Минской области коммунальщики расчистили более 2 700 километров дорог. На линии работало 100 единиц спецтехники, в строю были 110 работников. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.
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