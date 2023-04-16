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Иерей Андрей: «Ведь мы веруем, что если Христос воскрес, то воскреснем и мы»

16 апреля 2023 11:14
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Новости Беларуси. Беларусь – многоконфессиональное государство, в котором отсутствуют любые религиозные конфликты. И сегодня на нашей земле царит особая атмосфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иерей Андрей: «Ведь мы веруем, что если Христос воскрес, то воскреснем и мы»-1

Вне зависимости от вероисповедания люди полны надежды, а за праздничным столом в православных семьях обязательно найдутся гости, которые уже успели встретить Пасху по григорианскому календарю. По православным же канонам в праздничное воскресенье обязательно совершается крестный ход, чтобы сообщить миру радостную весть.

Иерей Андрей: «Ведь мы веруем, что если Христос воскрес, то воскреснем и мы»-4

Иерей Андрей, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Это основа православной веры, ведь мы веруем, что если Христос воскрес, то воскреснем и мы. Это надежда на вечную жизнь. Поэтому каждый христианин сегодня воцерковленный приходит с великой радостью, что Христос воскрес. Эта радость – основа нашей веры, без нее невозможно быть христианином.

«Пасха – это святой праздник». Как православные празднуют этот день в Беларуси – читайте здесь.  

# Пасха # общество # Фотофакт

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