Как и где можно отпраздновать 9 Мая в Минске — анонс праздничных мероприятий

Новости Беларуси. 9 мая в Беларуси отметят с размахом. 70 победных лет и 70 праздничных мероприятий. И это только в столице. Концерты, выставки, театрализованные шоу, ярмарки и, конечно же, военный парад, который начнется в 11.00, и традиционно пройдет у стелы «Минск–город-герой». А завершающим аккордом дня станет праздничный салют. Подробнее о сюрпризах дня завтрашнего в сюжете программы «24 часа» на СТВ.

В 11.00 праздничные мероприятия откроет парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие «Наши победы — тебе, Беларусь».

По улицам проследуют более 5 тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Понаблюдать за движением двухкилометровой колонны можно будет по пути ее следования — на проспектах Машерова и Независимости.

Вместе с парадом на праздничных площадках страны стартуют и развлекательные программы.

Перекусить или согреться чаем можно будет в любое время. Выездные ярмарки будут работать по всему городу до позднего вечера.

С 11 часов до 15.30 удивлять публику эффектными трюками будут участники международного турнира по силовому экстриму.

Поучаствовать в экстремальных развлечениях у публики, к сожалению, не получится. Это как раз тот случай, когда можно только смотреть, руками не трогать и дома подобное не повторять.

В это же время прокатиться по рельсам Победы предлагает Детская железная дорога.

С 11.00 д 17.00 юные машинисты и проводницы будут рады вас видеть в качестве пассажиров.

Отдохнуть от городской суеты можно будет в парках Минска.

«Бульвар искусств» начнет работу с 12.00 в сквере по улице Д. Сердича.

Здесь под открытым небом выставят свои лучшие работы народные мастера. Посмотреть на них можно будет до 17.00. В роли художников смогут попробовать себя и дети. Конкурс рисунков на асфальте пройдет здесь же.

Завершат этот день россыпь разноцветных огней.

В 22.00 в шести точках синхронно сработают пусковые установки, и небо украсит праздничный салют.

В честь 70-летия Победы прогремят 30 артиллерийских залпов.

Не менее зрелищными обещают быть мероприятия и в спальных районах столицы. В ритме праздника и круговороте событий не пропустите самые яркие из них.