18-летний минчанин нашёл способ не платить за поездки на самокате – ущерб превысил 33 тысячи рублей

Вот только преступным путем и пользуясь отнюдь не своим самокатом. Парень решил развести на деньги компанию, предлагающую средства мобильности на прокат. Предприимчивым юношей заинтересовались сотрудники по противодействию киберпреступности Гродненской области.

Электротранспорт набирает все большую популярность. На этом пытался сколотить состояние 18-летний минчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Жешко, ВРИОД начальника УПК УВД Гродненского облисполкома:

Фигурант создал 220 аккаунтов в приложении, к которым привязал банковскую карту с нулевым балансом. С учетом того, что деньги списывались после окончания поездки, он смог кататься бесплатно. Таким образом злоумышленник совершил 605 поездок. Кроме того, самокат он сдавал в аренду друзьям или находил клиентов в интернете, тем самым получая прибыль.

Уже подсчитан ущерб компании, занимавшейся прокатом самокатов. Он превысил 33 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.