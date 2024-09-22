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18-летний минчанин нашёл способ не платить за поездки на самокате – ущерб превысил 33 тысячи рублей

22 сентября 2024 14:33
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Электротранспорт набирает все большую популярность. На этом пытался сколотить состояние 18-летний минчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот только преступным путем и пользуясь отнюдь не своим самокатом. Парень решил развести на деньги компанию, предлагающую средства мобильности на прокат. Предприимчивым юношей заинтересовались сотрудники по противодействию киберпреступности Гродненской области.

18-летний минчанин нашёл способ не платить за поездки на самокате – ущерб превысил 33 тысячи рублей-2

Денис Жешко, ВРИОД начальника УПК УВД Гродненского облисполкома:
Фигурант создал 220 аккаунтов в приложении, к которым привязал банковскую карту с нулевым балансом. С учетом того, что деньги списывались после окончания поездки, он смог кататься бесплатно. Таким образом злоумышленник совершил 605 поездок. Кроме того, самокат он сдавал в аренду друзьям или находил клиентов в интернете, тем самым получая прибыль. 

Уже подсчитан ущерб компании, занимавшейся прокатом самокатов. Он превысил 33 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество

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