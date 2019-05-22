Как грамотно «попрощаться» с нанимателем?
Причины для увольнения сотрудника бывают разные, в том числе нестандартные, например, в связи с его переездом. Но наниматель совершенно не обязан «входить в положение» увольняющегося по своей инициативе и вправе требовать документы, подтверждающие переезд. Как грамотно расторгнуть контракт при смене места жительства, в случае болезни или инвалидности? Узнаем у юристов.
Светлана Дмитроченко, адвокат:
По общему правилу, контракт заключается сроком не менее чем на один год. Расторжение контракта по желанию работника с предварительным уведомлением нанимателя, не менее чем за 1 месяц, как это возможно при бессрочном трудовом договоре, не допускается.
Досрочно расторгнуть контракт работник имеет право
в случае нарушения нанимателем законодательства о труде или при наличии уважительных причин:
болезни или инвалидности, уход за больными членами семьи, смена места жительства. Доказательством может быть свидетельство о вступлении в права наследования на недвижимое имущество в другом населенном пункте.
Светлана Дмитроченко:
Нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы, нарушение порядка предоставления отпусков, несоблюдение нанимателем трудовых условий.
Но если между работником и нанимателем возник спор об уважительности причин, препятствующих выполнению работы, сотрудник может обратиться с иском в суд. Такие иски не облагаются государственной пошлиной. Но
работнику важно помнить, что до вынесения судом решения он не должен прекращать свою работу.
Иначе у нанимателя возникнут основания уволить его за нарушение дисциплины.
Светлана Дмитроченко:
Если при истечении срока действия контракта, контракт не прекращается, ни одна из сторон не предприняла мер к его расторжению, то такой контракт преобразуется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.
Если уполномоченными государственными органами установлен факт нарушения нанимателем законодательства, не предоставления гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда, то работнику полагается выплата минимальной компенсации в размере трех средних заработных плат.