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Как грамотно «попрощаться» с нанимателем?

22 мая 2019 08:02
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Причины для увольнения сотрудника бывают разные, в том числе нестандартные, например, в связи с его переездом. Но наниматель совершенно не обязан «входить в положение» увольняющегося по своей инициативе и вправе требовать документы, подтверждающие переезд. Как грамотно расторгнуть контракт при смене места жительства, в случае болезни или инвалидности? Узнаем у юристов.  

Светлана Дмитроченко, адвокат:  
По общему правилу, контракт заключается сроком не менее чем на один год. Расторжение контракта по желанию работника с предварительным уведомлением нанимателя, не менее чем за 1 месяц, как это возможно при бессрочном трудовом договоре, не допускается.  

Как грамотно «попрощаться» с нанимателем? -1

Досрочно расторгнуть контракт работник имеет право

в случае нарушения нанимателем законодательства о труде или при наличии уважительных причин:

болезни или инвалидности, уход за больными членами семьи, смена места жительства. Доказательством может быть свидетельство о вступлении в права наследования на недвижимое имущество в другом населенном пункте. 

Светлана Дмитроченко:  
Нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы, нарушение порядка предоставления отпусков, несоблюдение нанимателем трудовых условий.  

Как грамотно «попрощаться» с нанимателем? -4

Но если между работником и нанимателем возник спор об уважительности причин, препятствующих выполнению работы, сотрудник может обратиться с иском в суд. Такие иски не облагаются государственной пошлиной. Но

работнику важно помнить, что до вынесения судом решения он не должен прекращать свою работу.

Иначе у нанимателя возникнут основания уволить его за нарушение дисциплины.   

Светлана Дмитроченко:
Если при истечении срока действия контракта, контракт не прекращается, ни одна из сторон не предприняла мер к его расторжению, то такой контракт преобразуется в трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.    

Как грамотно «попрощаться» с нанимателем? -7

Если уполномоченными государственными органами установлен факт нарушения нанимателем законодательства, не предоставления гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда, то работнику полагается выплата минимальной компенсации в размере трех средних заработных плат. 

# Право # общество # Светлана Дмитроченко # Фотофакт # общество

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