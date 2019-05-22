Как грамотно «попрощаться» с нанимателем?

Причины для увольнения сотрудника бывают разные, в том числе нестандартные, например, в связи с его переездом. Но наниматель совершенно не обязан «входить в положение» увольняющегося по своей инициативе и вправе требовать документы, подтверждающие переезд. Как грамотно расторгнуть контракт при смене места жительства, в случае болезни или инвалидности? Узнаем у юристов.

Светлана Дмитроченко, адвокат:

По общему правилу, контракт заключается сроком не менее чем на один год. Расторжение контракта по желанию работника с предварительным уведомлением нанимателя, не менее чем за 1 месяц, как это возможно при бессрочном трудовом договоре, не допускается.