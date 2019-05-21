7000 жителей убиты или вывезены в Германию, уничтожены 140 деревень. Военный дневник Пуховичского района

Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пуховичский район Великая Отечественная война серьезно затронула уже в июне 1941-го, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Немец сразу занял военный городок в Марьиной Горке, аэродромы в Синче, Скобровке и Пуховичах. Враг провел пять карательных операций, почти 7000 мирных жителей были убиты или вывезены в Германию.