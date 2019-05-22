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В Беларуси упростятся условия строительства жилья для многодетных семей

22 мая 2019 07:14
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Новости Беларуси. Многодетным семьям больше не придется долго ждать. Они смогут начать строительство собственного жилья в течение 12 месяцев с момента постановки на учёт нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси упростятся условия строительства жилья для многодетных семей-1

Правда, такая возможность будет доступна только с 2021 года. Это лишь одна из мер, предусмотренных 8-й Директивой Президента. Другая важная тема – комплексное развитие жилых территорий.

В Беларуси упростятся условия строительства жилья для многодетных семей-4

В будущем приоритет будет отдаваться тем застройщикам, которые гарантируют строительство не только домов, но и садов, школ, поликлиник.

В Беларуси упростятся условия строительства жилья для многодетных семей-7

Ольга Верамей, начальник главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
При точечном развитии территорий не всегда предусматривается баланс тех социально-гарантированных объектов, которые необходимы для развития и формирования территорий.

В Беларуси упростятся условия строительства жилья для многодетных семей-10

Еще одна задача: к 21-му году увеличить долю отечественных материалов до 85%. Чтобы этого добиться, будет создана единая электронная база данных белорусских стройматериалов.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Ольга Верамей # Фотофакт

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