В Беларуси упростятся условия строительства жилья для многодетных семей

Новости Беларуси. Многодетным семьям больше не придется долго ждать. Они смогут начать строительство собственного жилья в течение 12 месяцев с момента постановки на учёт нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, такая возможность будет доступна только с 2021 года. Это лишь одна из мер, предусмотренных 8-й Директивой Президента. Другая важная тема – комплексное развитие жилых территорий.

В будущем приоритет будет отдаваться тем застройщикам, которые гарантируют строительство не только домов, но и садов, школ, поликлиник.

Ольга Верамей, начальник главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

При точечном развитии территорий не всегда предусматривается баланс тех социально-гарантированных объектов, которые необходимы для развития и формирования территорий.