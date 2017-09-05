Как грамотно подойти к заполнению ранца огромным количеством школьных принадлежностей?

Ранец, портфель, рюкзак, школьная сумка. Главные атрибуты ученика всех времён. Носить знания на своих плечах – дело нелёгкое. Для первоклашек – ещё и привычное. Чтобы ноша не оказалась непосильной, следует грамотно подойти к выбору этого аксессуара. Он должен быть эргономичным, комфортабельным, выполненным из натуральной водонепроницаемой ткани и максимально безопасный.

Шлейки в области плеч также должны быть поплотнее. Достигать в диаметре не менее 4 сантиметров и иметь возможность регулировки. Портфель с такими характеристиками правильно распределит общий вес по всей области спины, а не только на плечи.