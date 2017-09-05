Как игра «Удача в придачу» отпраздновала двойной юбилей?

«Удача в придачу» недавно отпраздновала двойной юбилей. В 40-ом туре игры была разыграна 20-ая квартира в Минске. А также своих обладателей нашли три новеньких автомобиля и 200 крупных денежных призов. Главные победители юбилейного тура уже успели оценить комфорт и ценность подарков от торговой сети. А буквально на днях во Дворце Республики собрались ещё две сотни счастливых покупателей магазина «Евроопт» и интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «Гипер-Мол» из самых разных регионов Беларуси.

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