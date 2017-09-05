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Выставка «Будпрагрэс» открывается 5 сентября в Минске и соберет около 200 строительных компаний

05 сентября 2017 05:30
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Новости Беларуси. Около двух сотен строительных компаний примут участие в специализированной выставке «Будпрагрэс» в Минске. Стартует международный форум уже 5 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Будпрагрэс» открывается 5 сентября в Минске и соберет около 200 строительных компаний-1

На протяжении 4 дней свою продукцию в белорусской столице представят ведущие предприятия строительной отрасли из Китая, Бельгии, Литвы, Польши, России, Турции, Украины и других стран. На стендах – все новинки от крупной строительной техники до элементов декора. Насыщенная и деловая программа выставки: специалистов ждут семинары, мастер-классы и конференции. Посетить «Будпрагрэс» будет интересно и тем, кто делает ремонт, занимается строительством дома или дачи. Здесь каждый сможет получить консультацию и выбрать подходящее решение.

# общество # Выставки в Минске

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