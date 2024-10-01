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Есть ли сложности с получением мест для продажи? Мнение фермера

01 октября 2024 14:16
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Обеспечить жителей страны отечественными продуктами, которые выращены на своей земле, одна из главных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом Беларуси. С объемами на межсезонный период уже определились. Как известно, осень пора заготовок. Для жителей столицы это время закупки сезонных овощей и фруктов. Сделать покупки по приятным ценам можно на сельскохозяйственных ярмарках. А для фермеров это еще и возможность показать результаты своего труда в виде удачного урожая. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. 

Юлия Алексеюк, СТВ:
Не составляет ли сложностей получение всех разрешений и подход к уже непосредственно работе на ярмарках?

Есть ли сложности с получением мест для продажи? Мнение фермера-2

Игорь Пакуш, глава фермерского хозяйства:
Сейчас вообще никаких сложностей нет. Раньше надо было постоять в коридоре, долго-долго подождать, потом тебя еще несколько раз отправят, потом скажут еще, что мест нет туда, где ты хотел бы продавать. На сегодняшний день на любое обращение исполком реагирует в полном объеме, предоставляются особенно фермерам, производителям сельхозпродукции беспрепятственно места.

Юлия Алексеюк:
То есть возможности для работы предоставляются постоянно?

Игорь Пакуш:
Да.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Торговля # Сельское хозяйство

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