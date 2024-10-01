Есть ли сложности с получением мест для продажи? Мнение фермера

Обеспечить жителей страны отечественными продуктами, которые выращены на своей земле, одна из главных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом Беларуси. С объемами на межсезонный период уже определились. Как известно, осень пора заготовок. Для жителей столицы это время закупки сезонных овощей и фруктов. Сделать покупки по приятным ценам можно на сельскохозяйственных ярмарках. А для фермеров это еще и возможность показать результаты своего труда в виде удачного урожая. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Не составляет ли сложностей получение всех разрешений и подход к уже непосредственно работе на ярмарках?