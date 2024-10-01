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Более миллиона квадратных метров дорог обновят в Минской области в 2024-м

01 октября 2024 14:09
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В Минской области в этом году обновят более одного миллиона квадратных метров дорог. Уже выполнено около 90 % от плана. По всем районам доведены свои показатели, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Более миллиона квадратных метров дорог обновят в Минской области в 2024-м-2

Активно ремонт идет и в Слуцке. Полотно скоро смогут оценить водители на улицах Губина, Левоняна и Дроботова. Из республиканского бюджета на эти участки дорог выделено около 400 тысяч рублей. Ровная поверхность сейчас и по улице Ленина. Основные работы здесь завершатся до морозов.

Более миллиона квадратных метров дорог обновят в Минской области в 2024-м-4

Олег Бирюк, заместитель директора по строительству службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:
В данный момент происходит устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, затем будет устройство верхнего покрытия. По четыре сантиметра верхний и нижний слои.

Благоустраивают и придомовые территории. Комплексно устанавливают игровое оборудование, спортплощадки, скамейки и арт-объекты. Где необходимо, расширяют автостоянки. Только в Слуцке обновили три двора по улице Зеленая. А всего в Минской области благоустроили более 100 таких территорий.

# Олег Бирюк # Строительство # Дороги

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