Как государство помогает белорусским семьям, готовым усыновить ребёнка? Рассказала представитель Минобразования
Родителями становятся. Разговор о важной и трепетной теме – усыновления детей. Как осуществляется этот процесс в Беларуси и чем государство помогает семьям, готовым принять в свою жизнь ребенка?
Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько в нашей стороне сейчас детишек, оставшихся без попечения родителей?
Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:
Достаточное количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, но это в разы меньше, чем в сравнении с 20-летней давностью. То есть сегодня у нас детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чуть более 15 тысяч.
Ольга Бурлакова:
Есть ли ограничения для людей, которые хотят усыновить?
Татьяна Белевич:
Семейное положение не имеет значения. Одинокий человек, не состоящий в браке, имеет право тоже усыновить, удочерить ребенка. Это не запрещается. Возраст – от 16 до 45 лет.
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