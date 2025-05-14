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Как государство помогает белорусским семьям, готовым усыновить ребёнка? Рассказала представитель Минобразования

14 мая 2025 08:25
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Родителями становятся. Разговор о важной и трепетной теме – усыновления детей. Как осуществляется этот процесс в Беларуси и чем государство помогает семьям, готовым принять в свою жизнь ребенка?

Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько в нашей стороне сейчас детишек, оставшихся без попечения родителей?

Как государство помогает белорусским семьям, готовым усыновить ребёнка? Рассказала представитель Минобразования-2

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:
Достаточное количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, но это в разы меньше, чем в сравнении с 20-летней давностью. То есть сегодня у нас детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чуть более 15 тысяч.

Как государство помогает белорусским семьям, готовым усыновить ребёнка? Рассказала представитель Минобразования-4

Ольга Бурлакова:
Есть ли ограничения для людей, которые хотят усыновить?

Татьяна Белевич:
Семейное положение не имеет значения. Одинокий человек, не состоящий в браке, имеет право тоже усыновить, удочерить ребенка. Это не запрещается. Возраст – от 16 до 45 лет.

Подробности смотрите в видео.

# Дети # Дети и родители

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