Как государство помогает белорусским семьям, готовым усыновить ребёнка? Рассказала представитель Минобразования

Родителями становятся. Разговор о важной и трепетной теме – усыновления детей. Как осуществляется этот процесс в Беларуси и чем государство помогает семьям, готовым принять в свою жизнь ребенка?

Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько в нашей стороне сейчас детишек, оставшихся без попечения родителей?