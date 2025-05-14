Почти 57 тыс. одиннадцатиклассников зарегистрировались на ЦЭ

В Беларуси 56 977 школьников, которые в текущем году заканчивают обучение в одиннадцатых классах, зарегистрировались для прохождения ЦЭ. Об этом информирует Министерство образования нашей страны.

В 2025 году первый централизованный экзамен в Беларуси состоится 26 мая. Сообщается, что наиболее востребованные предметы для прохождения ЦЭ распределились следующим образом: русский язык (более 41,6 тыс. человек), математика (18,9 тыс.), белорусский язык (10,8 тыс.), биология (10,5 тыс.), обществоведение (10,9 тыс.).