«Мы одновременно учимся друг у друга». Как в Осиповичах проходит активная фаза белорусско-российских учений?

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Я, в принципе, очень доволен таким результатом. Если судить по основным действиям, которые мы наблюдали, по ближним рубежам, то, думаю, поражение будет очень хорошее. Поэтому меня это устраивает на сегодняшний день – тот уровень обученности, который показал этот батальон. Ну и российская составляющая прислала очень подготовленную роту – полностью контактная. Военнослужащие знают свои действия от и до. И, в принципе, совместная отработка вопросов, как всегда, показывает, что мы одновременно учимся друг у друга.