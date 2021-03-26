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«Мы одновременно учимся друг у друга». Как в Осиповичах проходит активная фаза белорусско-российских учений?

26 марта 2021 07:05
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Новости Беларуси. В Осиповичах продолжается активная фаза совместных белорусско-российских батальонных учений. В них принимают участие более 8 сотен военнослужащих и 100 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы одновременно учимся друг у друга». Как в Осиповичах проходит активная фаза белорусско-российских учений?-1

По легенде учений, десантникам двух стран пришлось отражать нападение боевиков, которые окружили одну из парашютно-десантных рот. Военнослужащие совместно отработали ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с преодолением водной преграды.

«Мы одновременно учимся друг у друга». Как в Осиповичах проходит активная фаза белорусско-российских учений?-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Я, в принципе, очень доволен таким результатом. Если судить по основным действиям, которые мы наблюдали, по ближним рубежам, то, думаю, поражение будет очень хорошее. Поэтому меня это устраивает на сегодняшний день тот уровень обученности, который показал этот батальон. Ну и российская составляющая прислала очень подготовленную роту полностью контактная. Военнослужащие знают свои действия от и до. И, в принципе, совместная отработка вопросов, как всегда, показывает, что мы одновременно учимся друг у друга.

«Мы одновременно учимся друг у друга». Как в Осиповичах проходит активная фаза белорусско-российских учений?-7

Проведение совместного учения также позволит совершенствовать навыки командиров всех степеней в управлении подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач в сложной обстановке.

# Вооруженные силы # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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