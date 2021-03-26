«Мы одновременно учимся друг у друга». Как в Осиповичах проходит активная фаза белорусско-российских учений?

Новости Беларуси. В Осиповичах продолжается активная фаза совместных белорусско-российских батальонных учений. В них принимают участие более 8 сотен военнослужащих и 100 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Осиповичах продолжается активная фаза совместных белорусско-российских батальонных учений. В них принимают участие более 8 сотен военнослужащих и 100 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде учений, десантникам двух стран пришлось отражать нападение боевиков, которые окружили одну из парашютно-десантных рот. Военнослужащие совместно отработали ведение засады против условного противника, а также специальные действия по сопровождению колонны с преодолением водной преграды.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Я, в принципе, очень доволен таким результатом. Если судить по основным действиям, которые мы наблюдали, по ближним рубежам, то, думаю, поражение будет очень хорошее. Поэтому меня это устраивает на сегодняшний день – тот уровень обученности, который показал этот батальон. Ну и российская составляющая прислала очень подготовленную роту – полностью контактная. Военнослужащие знают свои действия от и до. И, в принципе, совместная отработка вопросов, как всегда, показывает, что мы одновременно учимся друг у друга.
Проведение совместного учения также позволит совершенствовать навыки командиров всех степеней в управлении подчиненными подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач в сложной обстановке.