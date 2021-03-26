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Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби

26 марта 2021 07:51
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Новости Беларуси. Культурно-спортивный праздник прошел в городе над Неманом в рамках акции «Гродно – молодежная столица Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби-1

Баскетбол, мини-футбол, поднятие гири, скоростное ориентирование, велоспорт, картинг и многое другое. В Коложском парке свои площадки развернули все городские учреждения дополнительного образования. На праздник пригласили школьников и учащихся колледжей, чтобы продемонстрировать им возможности для хобби. Каждый мог выбрать занятие по душе, испытать себя в любом виде спорта. А если понравится, то и записаться на занятия. Кружки и секции будут работать в том числе и на весенних каникулах. Желающих нашлось немало.

Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби-4

Моя сестра занималась спортивным ориентированием, и я увидела, как это классно, и тоже захотела этим заниматься.

Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби-7

Если заниматься с кем-то, то весело, одному – там больше для себя будет. Спорт – это здоровье. Нужно заниматься им.

Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби-10

Мне это очень нравится, потому что тут можно пройти разные препятствия, чтобы быть победителем, выигрывать.

Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби-13

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Процент детей, занятых в учреждениях дополнительного образования в Гродненской области, составляет около 50 в зависимости от районов. И я надеюсь, что все, кто пришел сегодня в этот день в Коложский парк, найдут для себя интересное занятие.

Баскетбол, велоспорт, картинг и многое другое. На празднике в Гродно детям показали, какие могут быть хобби-16

Гродно на весь год выбран молодежной столицей Беларуси. А осенью город станет еще и площадкой для презентации секционно-кружковой деятельности. Сюда съедутся представители сферы дополнительного образования со всей страны.

# «Гродно – молодёжная столица Беларуси-2021» # общество # Руслан Абрамчик # Фотофакт

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