Как фермер-изобратель Василий Голуб стал легендой Любанского района и катал Дарью Домрачеву на самодельном дельтаплане

Новости Беларуси. Фермер-изобретатель Василий Голуб своим примером доказывает, что для увлеченного человека нет ничего невозможного. И в небо можно подняться на дельтаплане, сделанном своими руками, и жить в достатке, не надеясь, что кто-то даст работу. Василий изобретает и внедряет прогрессивные технологии на селе, а также делится опытом успеха.

Это один и тот же человек – фермер, изобретатель, пилот. Василий Голуб – легенда Любанского района. Здесь родился и живет полвека. Каждое утро начинается с кофе и похода в мастерскую.

Василий Голуб, фермер:

Это мое любимое, конечно, место. Здесь много что создано моими руками. Я получаю удовлетворение, если из кусочка металла делаю какую-то деталь.

Детали, всякие бытовые устройства и даже целые станки. И все самодельное. Вот недавно увлекся резьбой по дереву и собрал для этого агрегат со сложной электроникой. Обошелся в 10 раз дешевле, чем покупной. А это плуги, сеялки, еще и установка для бурения скважин.

Василий Голуб, фермер:

Техника в основном вся старая. В основном металлоломом покупалось или за небольшие деньги, реставрировалось. И до сегодняшнего дня она работает.

Сельхозтехнику восстанавливает уже не в качестве хобби – все это использует в своем фермерском хозяйстве. Так, говорит, практичнее – дешевле обходится. Вот комбайн перебрал чуть ли не по винтику: модернизировал управление, молотильный барабан.

Василий Голуб, фермер:

Ему лет 25. Конечно, по нынешним меркам, его надо было бы уже списать и отправить в утиль. Но новый комбайн с моими площадями покупать нерентабельно. Думаю, он еще несколько лет поработает.

Говорит, разве что на поле его комбайн смотрится раритетом рядом с новенькими из местного сельхозпредприятия. У него же самого 7 гектаров зерновых.

Любит пору уборки. Говорит, виден результат кропотливого труда. Любопытно: человек на «ты» с самой сложной техникой и электроникой, а пора ли собирать урожай, проверяет по старинке.

Василий Голуб, фермер:

На вкус. Нетвердое зерно, потому что процентов 25 влажности. А амбарное хранение – 14%.

Фермером стал еще в 90-ых, когда у нас это движение только начиналось. И было ему тогда 28 лет. Не всякий современный человек такого возраста пойдет в фермеры.

Василий Голуб, фермер:

Молодежь стремится быстро заработать и хорошо отдохнуть. Но так не бывает, наверное. Для того, чтобы заработать что-то в сельском хозяйстве, надо работать.

Молодежь, однако, не критикует, ведь современный мир предоставляет новые возможности и выбор: кому-то хлеб сажать, а кому-то и новые электронные гаджеты создавать. Сам новыми технологиями увлекается.

Василий Голуб, фермер:

Это самодельный электромобиль, предназначен для местных поездок: в магазин и ближайшие пункты.

Размышляет еще, как энергию ветра и солнца применить для домашних нужд. Хозяйство, кстати, небольшое: пара поросят, куры, картошка с помидорами. Всего в меру, говорит, просто, чтобы еда своя всегда была, не магазинная. Но ведь и за этим уход нужен. Да и сам участок обустроен, как будто дизайнер работал. Когда все только успевает, непонятно.

Василий Голуб, фермер:

Я ложусь спать и уже планирую завтрашний день.

Говорит, на ногах весь световой день, но не сказал бы, что перерабатывает. Даже телевизор смотреть успевает – каналы о науке и путешествиях. Разумно чередует умственные нагрузки с физическими.

В помощь кого-то найти сложно. Нанимал рабочих, но люди будто отвыкли от труда. Некоторые как в Советском Союзе остались.

Василий Голуб, фермер:

Тогда люди получали оклад определенный. Пришли на работу, не пришли – все равно им платили. Для того, чтобы сейчас жить достойно, нужно работать. А многие еще живут и ждут каких-то дотаций, компенсаций, какие-то льготы получают на детей. Вот так и живут. Народ обленился немножко. Зарплату надо заработать, а не получить.

Считает, однако, что качество жизни не материальным достатком измеряется. Даже не знает, сколько зарабатывает в месяц. Так как деньги не копит – расходует на то, что нужно. А захотелось чего-то непредвиденного – всегда может себе позволить. Просто идет и зарабатывает на это. Своими руками и умом.

Василий Голуб, фермер:

Если у меня чего-то не хватает, я не виню кого-то, что у меня нет зарплаты хорошей, нет еще чего-то. Я просто думаю, как можно заработать, и иду и работаю. Способов заработать денег очень много, только к этому надо стремиться.

Топоры каменного века и 3D-принтер по соседству. Орудия первобытных людей, сами созданные кровью и потом, и машинка, штампующая вещи вообще без участия человека. Ее мало кто видел, не говоря уж о том, чтобы дома иметь. Кажется, что деньги вложены не в полезную вещь, а, скорее, в мечту? Но Василий всему находит применение, а то и заработать умудряется.

А вот и та женщина, которая со всем этим живет. Счастливо. Это все, что она сказала, прежде чем спрятаться от камеры. А детей уже дома нет – взрослые, разъехались.

Сын взял от отца практический талант – стал строителем. А дочка – художественные навыки – профессиональный фотограф, есть своя студия.

А вот эта штучка для съемки знакома всем операторам СТВ – квадрокоптер. Мини-вертолет, к которому крепится камера для съемки с высоты. От такой его посадки операторов самих удар бы хватил.

Сами и починим, смеются друзья Василия. Ведь квадрокоптер тоже самодельный: из корпуса старого телевизора и деталей, распечатанных на 3D-принтере. Два Александра приезжают сюда минимум дважды в неделю. Один – аж за 100 км из Петриковского района.

Александр Брагинец, житель деревни Сорочи:

Помастерить что-то вместе. Василий помогает нам ценными советами в аэродинамике.

Небо и земля – в данном случае это не противопоставление, а два главных увлечения фермера и пилота. Уже более 20 лет он летает на дельтаплане. Катал Домрачеву, других спортсменок, певиц. Подрабатывает съемками с высоты – для кино, для ученых. Разумеется, машина самодельная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Голуб, фермер:

Многие детали отлиты из алюминия в домашней мастерской. Вот такая красивая птичка, которая летает уже несколько лет.

Он и самолет хотел собрать, да зарегистрировать его сложно. Впрочем, поживем-увидим, ведь нет ничего невозможного для человека, который крепко стоит на земле и знает, что деньги и счастье с неба не падают.